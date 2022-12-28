總統蔡英文昨（27）日拍板兵役延長至1年，並在記者會上稱只要台灣夠強，台灣就不會變戰場，青年就不會上戰場。不過前立委蔡正元酸嗆，只要台灣的總統夠差勁，台灣就一定會變為戰場，且不只是青年，人人都得被迫住在戰場上。

蔡正元今日在臉書表示，蔡英文曾在2016年稱，她當總統會讓一切保持現狀，但如今青年需當1年兵，就已經不再是所謂的「保持現狀」，且會認為只當1年兵的台灣年輕人，就足以對抗募兵而來、接受3年訓練的解放軍，「這是沒當過兵的總統的幻想」。

「蔡英文在6年內撕毀九二共識，把99％中國大陸人的民意變成激烈武統台灣的飛彈！」蔡正元指出，若台海之間爆發戰爭，解放軍展開斬首行動，民進黨頭子就會逃離台灣，根本不會管台灣倒不倒，但一般人民卻跑不了，因此為了不讓台灣被蔡英文毀掉，台灣人不應再聽民進黨的鬼話，「台灣人要自救，唯有傾全力唾棄延長兵役的政客，徹底推翻民進黨」。

蔡正元強調，雖然蔡英文說台灣夠強青年就不會上戰場，但只要總統夠差勁，台灣就一定會變戰場，且不只是青年，人人都得被迫住在戰場上。