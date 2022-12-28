小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。控股現金殖利率明年集體大跳水，根據寬量國際內部最新的調查及評估結果，明年各大金控所發放的現金股利，普遍因為今年的股債投資評價損失，以及金管會要求銀行強化資本適足率等要求，而全面大縮水，同時牽動金控股現金殖利率的全面大洗牌。根據寬量國際的評估結果，明年各大金控的現金股利殖利率，目前以元大金最高為4.9％，永豐金4.8％居次，中信金4.7％居第三。

【1】金控現金股利 明年大跳水

寬量的研究結果也顯示，股債投資的評價損失，導致國內全體上市金控裡，至少有九家金控獲利較去年衰退，是明年現金股利發放全面縮水的主因。九家獲利衰退的金控，獲利年減率從18％至53％不等，尤以壽險型金控因為旗下股債評價損失、防疫險雙雙拖累，因此獲利減少5成、4成最多，寬量也估計這些壽險型金控的現金殖利率水準，將較去年縮水三分之一至超過一半的幅度。。

【2】景氣入冬 跌落低迷藍燈

國發會27日公布景氣報告指出，受出口、生產、銷售下滑的影響，11月景氣轉為代表低迷的藍燈，為近四年首顆藍燈，景氣綜合判斷分數劇降至12分，更創下2009年6月以來最低，國內景氣轉為低迷，後續發展仍需密切關注。

【3】3大關鍵 壽險快買不起不動產

三大原因讓壽險業加碼不動產難度攀高。一是央行今年連續升息，壽險業投資不動產最低投報率門檻12月已拉高至2.72％，創七年來新高，符合的投資標的難尋；加上保險局對素地、在建工程等都增加資本要求，買越多土地，資本適足率恐受影響；三是不動產評價用租金還原法，升息造成舊有不動產要認列減損，壓力更大。

【4】陸疫情降級解封 引爆出國潮

大陸新冠防疫全面解封！大陸國務院聯防聯控機制26日深夜宣布，2023年1月8日起，新冠疫情降級為不需檢疫和隔離的「乙類乙管」，各主管機關27日也相繼公告鬆綁措施，包括入境免隔離、取消國際客運航班限制、不再劃定風險區等，同時恢復大陸赴港澳簽證。但截至發稿時間，陸客赴台簽證限制未見放寬。

【5】特斯拉 中古車價泡沫破滅

特斯拉中古車價格大幅下滑，降幅高於整體中古車，恐威脅新車售價。另一方面，特斯拉市值暴跌，如今已遜於沃爾瑪，降至標普500指數第13大成分股。