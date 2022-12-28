綜合外國媒體報導，台灣實施「垃圾不落地」，是除了全民健保外，另一項獲世界各國一致肯定的公共政策；這一點，連以整潔著稱的日本，都自嘆弗如。外媒介紹，台灣資源回收率高達55%，沒幾個國家辦得到！

英國《衛報》近日特別撰文，稱讚台灣人垃圾回收的好成績，讓街道、巷弄在先天潮濕的氣候下更衛生，也不易孳生蚊蟲。《衛報》認為，台灣之所以能成為「全球最好的垃圾管理者之一」，其中一項重要原因，就是各地方政府勤奮、專業的清潔隊員，以及準時播放《少女的祈禱》、《給愛麗絲》的黃色垃圾車隊。

台灣的清潔隊固定周休二日，為方便民眾倒垃圾，多在周日、周三休假，如此一來，就不會在家裡囤積太多垃圾。且垃圾車出勤一次，少則1輛，多則3、4輛，各有分工；若有大型垃圾，打一通電話，環保局就派人清運。

報導指出，儘管台灣人愛用塑膠袋，街道卻很乾淨，且擁有全球最高的回收率，高達55%。強制民眾使用付費垃圾袋，「以價制量」也是大幅減少垃圾量的重要原因。