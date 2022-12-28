在通膨及經濟前景雙重變數下，第4季以來LME倫敦金屬交易所標準倉單大幅變動，顯示產業鏈客戶對2023年物料採購策略猶豫不決，永豐期貨副總經理張嘉成指出，低庫存策略正在改變，供應鏈運作模式短期回復不易；正面臨明年度採購策略舉棋不定的業者，建議可以透過商品期貨市場彈性調整庫存，有效管控風險，讓明年的成本與利潤更趨穩定。

11月份美國跟歐元區CPI年增值出現放緩，似乎可以稍微鬆口氣，但國際貨幣基金（IMF）再度下修2022及2023年全球經濟預估，今年成長率估3.2%，遠低於去年的4.9%，明年的預估從2.9%進一步下修到2.7%，且超過9成國家GDP遭到下調，顯示來年經濟沒有樂觀的條件，經營風險增加機率大增。

張嘉成表示，近期LME全球交割庫(包括高雄遞交港)標準倉單出現大幅移動且減少的現象，顯示企業在供應鏈重組、與貿易壁壘升高的情況下，被迫改變原來低庫存的策略，把原料拉回自家倉庫提高庫存確保生產無虞。原本的供應鏈運作出現改變，而年末正是企業明年度原料採購的訂約期，面臨通膨或許觸頂但經濟卻可能衰退的情況，備不備料都是兩難，不敢訂長約、或減少訂購數量就是必然的決定。

張嘉成表示，針對這樣的痛點，可以利用期貨市場實物交割的功能，提供原料供輸彈性調整的管道。高雄港具有LME遞交港的資格，可以提供民生金屬實物交割的服務，對於原料需求方，可以多一個公允且流動性好的供應管道，當經濟活動比預期好時，LME的貨源可彌補長約不足或突然急單的缺口，保持經營彈性；對原料供應方來說，萬一經濟往衰退的方向走，訂單急凍讓原料無處銷售的情況下，LME的賣出交割功能，就是相當重要的銷貨管道，可以有效減輕企業滯銷的壓力。