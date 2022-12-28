為防止投資控股公司空洞化之疑慮，證券交易所公司第21屆第8次董事會決議通過修正證交所公司「有價證券上市審查準則」第十九條、第二十八條之六及第三十三條暨增訂「營業細則」第四十八條之四，並陳報主管機關。

證交所表示，為防止投資控股公司空洞化之疑慮，修正本公司「有價證券上市審查準則」第十九條、第二十八條之六及第三十三條暨增訂「營業細則」第四十八條之四，其中增訂上市審查準則第十九條第三項、第二十八條之六第三項及第三十三條第三項，明定已上市(櫃)之投資控股公司之被控股公司申請上市時，不得主張因母子公司間之業務型態、產業類別或產品別不同且無相互競爭等而排除須檢視已上市(櫃)母公司最近四季扣除申請公司之擬制性合併財務報表所示之擬制性營業收入或營業利益衰退達百分之五十以上之規定。

再者，為為降低對已上市投資控股公司營收/獲利空洞化之疑慮，並著眼於強化保障該投資控股公司之股東權益兼尊重其公司自治，於營業細則增訂第四十八條之四，明定上市投資控股公司之子公司擬於本國證券市場申請掛牌上市或上櫃時，經設算扣除該擬申請掛牌子公司及其他已於國內外主板掛牌交易之子公司之最近二會計年度擬制性財務報表所示之營業收入或營業利益，均較其同期財務報告營業收入或營業利益衰退達百分之五十以上或營業損失擴大者，該上市投資控股公司亦須準用營業細則第四十八條之三規定，踐行設置特別委員會審議，審議內容包括子公司申請掛牌交易之目的、對該上市公司財務業務之影響及是否影響該上市公司於本公司繼續上市等，並將審議結果提報董事會討論通過後，再提請股東會決議。

此外，為促使證券商達資安零容忍目標，本公司提升對證券商資安違規事件之處置彈性及強化證券市場管理，規畫將對證券商課處違約金之上限100萬元，調高至200萬元，及最近半年內再次發生違規情事課處違約金200萬元上限，調高為400萬元，爰修正營業細則第一百三十八條規定。