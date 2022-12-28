知名網路書店「博客來」近期爆出勞資爭議，引起大批網友撻伐並揚言抵制。事實上曾為決策不透明、不體貼員工的公司或上司服務，恐怕真的會引起難以逆轉的心理壓力，並大幅降低員工的工作效率。更糟糕的是，建立在「恐懼」的管理方式，帶來的壓力和焦慮都可能對心臟造成傷害。

來自瑞典斯德哥爾摩大學研究團隊，於10年的時間裡針對典型工作環境中的3,100多名男性進行分析，年齡約在19～70歲之間。他們在1992～1995年期間接受了心臟檢查，研究人員隨後將這些男性與2003年的心臟病與死亡的醫院紀錄進行對照。

在隨訪期間，共有74名受試者發生致命與非致命性心臟病，被認為最差的老闆或公司單位，導致員工罹患心臟病的風險增加了25%；而員工為不良上司/公司工作的時間越長、該關聯性就越高，工作4年以上者，罹患心臟病的風險竟高達64%。

研究作者Anna Nyberg表示，負面情緒影響到大部分的員工，無論他們是否吸菸或飲酒，也無論他們的社會地位或收入水平如何。「對於所有員工認為行為怪異、或在工作期間對其造成巨大壓力的主管或公司，可能發展出嚴重的健康風險，尤其在心血管疾病方面，關聯性更為顯著。」

Nyberg也指出，如果員工的主管或公司領導者，具有以下4種負面特徵，那麼員工罹患心血管問題，或危及生命的心血管疾病風險機率要高出60%：

1.主管能力不足。主管能力不足的潛在原因，可能是上司提拔太早、或者用人不慎，擔任的職位超出其能力範圍。更糟糕的是，向主管匯報者若為高層，則可能導致一連串的錯誤決策。因此若員工對老闆領導能力的評價越低，罹患心臟病的風險就越高。

2.不體貼的管理者。當糟糕的老闆對員工頤指氣使、甚至用言語羞辱，會破壞員工的注意力以及上班的動力，且員工做出高程度貢獻的可能性要低出3倍。Nyberg建議，此時應採取干預措施，例如向員工下放權力或支持員工發展，以此作為尊重其貢獻的一種方式。

3.決策不透明化。Nyberg表示，研究受試者在「我的上司給了我需要的資訊」問卷項目中，回答結果若為「否」，則最能預測不良經理的心血管風險。這表明主管對公司的資訊有所隱瞞，而員工往往會感到困惑。

4.決策不夠明確。沒有為員工工作提供明確、現實目標的上司，是員工罹患心臟病風險的另一個預測因素。Nyberg建議，為改善與員工間的溝通，主管可以設定明確的工作目標，和提供持續性的反饋，有助於員工達成預期目標。

●如何預測工作環境是否良好？先看主管是否擁有「3大特質」

至於主管階層擁有哪些特質，可以減輕員工的心理負擔？日本早稻田大學的研究曾表明，主管或是公司領導者，擁有「優秀領導力」、「獨樹一幟的管理風格」，以及與「員工更親密」，是構成優秀領導者的3大要素之一。

研究作者黑田幸子博士指出，若主管的情緒穩定性高於下屬，則雙方間的溝通基礎組合更好；而情緒穩定性若是低於下屬，則雙方的溝通效率就會變差。黑田博士認為，優秀的領導能力、具魅力的管理風格，以及與員工的親密度，是促進良好工作環境的3個關鍵因素。

談到如何提升主管與下屬間的距離？黑田博士指出，相關培訓課程（如增加管理、資料統整等綜合能力）、與員工間的聚會活動，可能是促進領導能力的有效干預措施。「認為上司難以溝通，即是一種『消極』的想法。負面情緒往往與心理疾病產生連結！各級主管應致力於將負面標籤撕除，當溝通成本降低、員工生產力可能因此提升。」

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