自小甜甜退出「藝起發光」協會以來，該協會爭議風波不斷，如今曾為教友的藝人阿Ben、林利霏等人陸續出面揭開內幕，然而，過去阿Ben與吳東諺在會議中爭吵，引發宋逸民不滿大罵的影片曝光，結局令人傻眼。

近日，網路流傳一段「藝起發光」協會開會衝突影片，起初本是一場簡單會議，怎料阿Ben在向主持人發表意見時火氣越來越大，坐在後方的陳維齡見氣氛不對與老公宋逸民咬耳朵「你不阻止一下嗎？」宋逸民則回「不用管他」，沒多久後吳東諺竟也加入戰局，開始與阿Ben爭論。

隨著氣氛越來越凝重，阿Ben更與主持人當面吵起來，眼看衝突一觸即發，宋逸民卻突然站起來拍桌走人，並怒罵在場藝人「不要辦了！這樣辦下去有什麼意思，都不要辦算了！」讓一旁的陳維齡嚇到直呼「怎麼會這樣，他就這樣走了？這一點都不像他，是不是最近壓力太大了」。

然而，當陳維齡準備走出會議室安撫老公時，宋逸民突然端著蛋糕走到她面前，原來剛剛的爭吵全都是演出來的，目的是為了要幫她慶生，讓她非常感動「謝謝所有人，沒辦法藝起發光大家都是演員，你們可以演得再像一點沒有關係，所以你們這次居然敢出賣我」影片中可見阿Ben夫婦與其他藝人正開心慶生，如今夫妻倆卻和協會鬧得不愉快，令人感到無奈。