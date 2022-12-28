現年38歲南韓性感歌手徐仁英，過去曾是「元祖女團」Jewelry的成員，擁有美艷外表的她有著嗆辣直爽的個性，出道多年備受爭議。不過，近日她也終於傳出即將結婚的好消息，讓粉絲們又驚又喜。

徐仁英在本月26日透過個人IG公開手寫信，表示「一直以為結婚跟我毫無關係，沒想到珍貴的緣分來到了我身邊，我們珍惜著彼此的原樣貌，遇到一位愛我的人，現在我再也不是獨自一個人，想要以家人的身份幸福地走下去。」接著她感謝所有給予她祝福的粉絲及好友，會帶著這份幸福與未婚夫好好的生活；另外，由於男方是圈外創業家，因此婚禮當天只會邀請至親好友，並請來歌手好友LYn獻唱。

事實上，徐仁英出道多年，除了在女團Jewelry中獲得矚目外，她也曾參加戀愛實境秀與Crown J合作演出《我們結婚了》，在節目中展現直率嗆辣的性格打開知名度。但她也因「看似不好相處」的性格傳出曾在廁所爆打IU，以及與知名饒舌女歌手Jessi打架的各種負面新聞，人氣因此受到影響。不過，IU及Jessi接受採訪已經否認此事，徐仁英也曾在節目上解釋，她與Jessi在17歲時就認識彼此關係十分要好，所以見面都會開玩笑，有時候開玩笑開過頭被外人聽到才出現誤會，但彼此之間沒有摩擦；另外以她的個性，要打IU直接在化妝室就開打了，不會拖到廁所，幽默的回應也破解了當年荒唐謠言。