台中一名已婚男仲介與公司女同事發生婚外情，2人時常在工作時調情「整晚一直想那天在車上，害我有點壞壞起來」，人夫更嗨喊「下面會興奮」、「不能走路」，人妻發現2人露骨、曖昧對話後怒提離婚並提告求償50萬；法官認為2人行為已侵害人妻配偶權，應連帶給付10萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻指控丈夫與小三為某汽車公司之同事，她在婚姻存續期間發現2人露骨、曖昧對話紀錄，丈夫還曾對小三傾訴「你需要我的時候我會出現，你不舒服的時候讓我煮杯薑茶給你取暖」，控訴2人間曾有親密舉動，甚至已發生性行為，已共同侵害她的配偶權，致其精神受有相當之痛苦，因此提告求償50萬元。

法庭審理時，2人辯稱對話紀錄僅是本於好友之問候、閒聊，縱有相互表達愛意之文句，既非已實際發生逾越男女接觸或性行為，尚難遽認有以背於善良風俗之方法而侵害人妻配偶權存在。

法官勘驗對話紀錄，曾出現「下面會興奮」、「太害羞」、「脫光光」、「有點壞壞起來」、「不能走路」、「整晚一直想那天在車上晚上，害我有點壞壞起來、半小時到了嗎？我不能壞壞了嗎、我有點興奮，不能走路」等文字。

法官認為2人多次以露骨、曖昧之用語互傳，明揭有別於一般普通朋友之情侶關係，且彼比露骨、曖昧、示好之文字給予積極之回應，確有以情侶自居而交往，顯已逾越一般正常男女交往之分際，已共同侵害人妻配偶權；法官審斟酌兩造之身分地位、教育程度、經濟能力等一切情狀，判2人應連帶給付人妻10萬元，可上訴。