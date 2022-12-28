國際巨星周潤發（發哥）總給人愛妻好形象，但他其實在與現任妻子陳薈蓮結婚前，曾與女星余安安有過9個月短命婚姻，事後兩人都承認不成熟，因衝動而結婚、離婚。而余安安後來嫁給賽車手李萬祺，生下兩女後又離婚，過起單親媽媽的生活，近日，余安安分享和兩個女兒合影，可見63歲的她身材維持得宜，短裙黑絲襪上身，腿比女兒還細。

余安安16歲時就被星探挖掘拍廣告，後來簽入TVB，拍攝《書劍恩仇錄》的「香香公主」闖出知名度，隔年她演出《今生今世》，成為與鄧光榮合作演出最年輕的女主角，她曾透露14歲時就和名導演爾冬陞交往，相戀8年後分手。

63歲余安安（中）身材保養得宜。（圖／翻攝自candiceyuonon IG）

1983年，余安安閃電與交往不久的周潤發結婚，不到一年就又宣布離婚，當時有傳言指出，當時周潤發才跟苦戀已久的陳玉蓮分手，余安安也才剛恢復單身，兩人才因為情傷「報復性」結婚，更有傳言指余安安對發哥來說只是陳玉蓮的替代品，多年後，余安安認了「一時衝動」把婚姻當兒戲，當年確實是因為缺愛才結婚。

余安安更透露，兩人婚後不久就有摩擦，周潤發兩度趕她出家門，梅開二度嫁給李萬祺也沒有好結果，兩人生下兩女後，男方一度破產，余安安為了丈夫便復出拍廣告，未料真心換絕情，李萬祺被傳多次跟女人過從甚密，余安安才決定離婚獨自扶養兩個女兒長大，大女兒李文琪（Marcia）很爭氣，後來擔任律師，二女兒李文騫 （Sasha）先前也在國外讀書，目前已經回香港生活陪伴媽媽，讓余安安可說是苦盡甘來。