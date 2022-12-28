64歲資深媒體人陳文茜，2019年罹患肺腺癌初期，雖然動手術將腫瘤切除，但病況時好時壞，日前透露身體帶著人工血管，卻因為體質關係，傷口不時滲血，康復的可能性不到1%。即使如此，陳文茜仍積極過生活，聖誕節這天，她訪問完民進黨前主席施明德，與對方共度晚餐，並拍下合照上傳臉書，卻因為生病身體水腫，豈料有人留言狠酸「為何胖這麼多？」，引起其他粉絲不滿。

陳文茜日前訪問完施明德與對方共進晚餐，可見她梳著俐落包包頭，戴著一副黑色墨鏡，身上穿著保暖黑色毛皮大衣，看上去相當優雅大方，而桌上一道道美食佳餚與蠟燭，令用餐氣氛倍感溫馨。她在貼文笑喊：「我一口氣帶了三個聖誕蛋糕⋯⋯又吃了一根冰棒。把醫生禁食的甜點，全下肚了。親愛的蛋糕，明年底再見。這就是節慶的意義」，顯然心情相當愉悅。

陳文茜與施明德和其老婆陳嘉君(中1)合照。(圖/陳文茜 FB)

沒想到，有粉絲竟無禮質問：「文茜姐，妳為何胖這麼多？去年妳還是瘦的，美的！」，對此，陳文茜並未動怒，耐心向對方解釋：「水腫，打完白蛋白，水消了又瘦了」，然而其他粉絲看不下去，紛紛幫陳文茜說話：「不知道是直白還是白目？我的EQ不好，這樣的問候真的不舒服！」、「文茜姐姐胖瘦沒關係，開心就好了」、「只要健康就好，勇敢且認真生活的人最美」。

陳文茜被無禮粉絲質問沒管理好身材。(圖/陳文茜 FB)

事實上，陳文茜近年來飽受疾病之苦，除了有血尿、血壓飆高和血氧濃度不足等問題，更自曝腦下垂體功能已死和下肢末端血管破裂，且身體水腫得相當嚴重，然而她仍表示要積極生活，為自己的快樂負起責任，如今只想專注寫一本「全球化逆轉」的書籍，當在3小時內達成3400字目標，內心感到非常喜悅。