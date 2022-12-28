大自然世界充滿許多神秘的現象，基隆一名女網友表示，昨下午到大武崙澳底沙灘，發現靠近沙灘邊的海變成鮮紅色，第一次看到紅海，她問「這是什麼現象？」圖文引發網友討論，有內行網友說，「這是紅潮現象」，是海水的微型單細胞、浮游藻類大量繁殖所致。

原PO昨（27）日於臉書社團《基隆人》指出，昨下午到大武崙澳底沙灘，發現岸邊有大面積的海呈現鮮紅色，猶如鮮血般，第一次看到這景象好奇問，「第一次看到變紅海，是什麼現象嗎？」

海岸邊鮮紅色的海，讓網友驚奇。（圖／網友授權提供）

根據她上傳的照片來看，靠近沙灘的海顏色為鮮紅色，中間為淡紅色轉為藍色，照片令不少網友也驚奇，「我要看到血流成海」、「感覺有點血腥」、「陰陽海？」、「希望不是黑心的污染」、「大海受傷了」、「其實還滿漂亮的」、「晚上會有藍眼淚嗎？」

留言中有知情人解答，「這是紅潮現象，當海水裡的微型單細胞、浮游藻類爆發性地大量繁殖，藻類含有的色素導致海水變色，這一種自然生態現象稱為『藻華』。」因應不同的藻類色素，藻華可讓海水變成粉紅色、紅色、褐色、褐紅色、深綠色或其他顏色。