學生時期的戀愛能撐到最後不容易，一名男網友分享，他和女友從大一就在一起，他掏心掏肺對女友好，拚命打工賺錢養對方，結果兩人畢業才2個月，對方就喊著要分手，且分手不到2周，就立刻和一個醫師在一起了，讓他整個大崩潰，也引起網友熱烈討論。

一名男網友近日在Dcard上發文表示，他跟女友是大學同學，兩人都是念醫管系，從大一就在一起，大學同居的房租都是他出，每年女友生日的時候，他送的禮物都逼近萬元，如今兩人畢業了，女友選擇到醫院裡工作，卻沒想到短短2個月過去，對方就要求要分手。

男網友指出，當他還在糾結為何要分手的時候，兩人的共同好友才透露，原PO的女友轉身就跟同醫院的醫師在一起了，且幾乎是無縫接軌，剛剛跟他分手2周，就答應與醫師在一起，讓他難以接受，也怨氣滿滿。

男網友說，當時他們還在念大學的時候，他為了讓女友能過好一點，還會去飲料店打工賺錢，平常上下學也都會去接送女友，他明明很用心也非常努力，怎麼就輸給了一個才認識不久的醫師呢？而且女友跟他在一起的時候，感覺是個乖乖牌，完全沒展現出是拜金女的跡象，到底一切怎麼變成現在這樣？

貼文引起網友討論，不少男網友搖頭說，現實就是「人往高處爬」，你只是不想承認自己輸了，「輸給醫生正常吧！沒什麼好說的」、「年輕女性沒見過世面的，會以為醫生是她們此生封頂可以遇到的男人，被追求可能會感覺受寵若驚，但等到她們發現自己還可以遇到更好的，醫生就沒那麼吸引人了，但可能也離你更遠了！」有網友則說，其實從在一起的過程中，都要原PO來買單就是徵兆了。