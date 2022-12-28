韓國人氣二代男團BIGBANG今年合約陸續到期，繼T.O.P第一位離開YG娛樂後，近日太陽、大聲也決定了未來發展。如今僅剩下隊長GD還未揭曉動向，成為全球粉絲的關注焦點。

太陽26日遭韓媒爆料已經離開YG娛樂，隨後YG娛樂證實太陽確定離開，並改簽到旗下子公司The Black Label。該子公司由製作人Teddy所創立，仍屬於YG家族的一員。

大聲自從退伍後幾乎消失於螢光幕前，最近一次在鏡頭前露面，是演員張熙軫在個人IG上傳聚餐的合影，而今傳出他不續約的消息，YG相關人員也做出回應，表示仍將以BIGBANG做為一個團隊，指出「與大聲的合約確定終止，但大聲作為BIGBANG成員這點依然不變，我們支持大聲的選擇。」

由於太陽、大聲接連爆出不續約的消息，粉絲們也將目光焦點放在近期以個人活動為主的隊長GD是否會續簽合約。對此，公司則保守回應「目前還在協調中」，並未有確切的答覆。

事實上，自從經歷勝利退團、T.O.P染毒等負面消息衝擊後，曾嘗試重振旗鼓回歸樂壇。豈料，成員中T.O.P、太陽、大聲都陸續告別YG娛樂，讓BIGBANG名存實亡。而今，僅剩的一名成員GD是否會離開合作22年的老東家YG娛樂，將備受關注。