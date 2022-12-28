56歲「凍齡美魔女」胡文英，在節目分享被小26歲韓系鮮肉追求而聲名大噪，平時更大方在社群網站分享辣照，引起網友熱議，對於近日宋逸民所屬的「藝起發光教會」鬧得沸沸揚揚，她也分享自己的見解。

胡文英表示曾有朋友帶她去宋逸民的藝起發光教會，但因為那段時期常跑大陸通告，並沒有受洗入會，不過也感受到教會的感染力很強大，接著提到朋友覺得主幫助她很多，甚至賜予一股神奇力量，因此會把10分之一的收入奉獻給主，認為能藉次獲得更多，不過她也不忘提醒所有人「所謂的貢獻，真的不強迫，皆發自自願的」，似乎在暗指近來「藝起發光教會」鬧出的風波。

胡英愛隨文附上的照片，也成為網友目光的焦點，只見她穿著極短版V領上衣，一對傲人北半球若隱若現，接著對著鏡頭擺出各種性感撩人的Pose，格外引人遐想，此外，她更大方曬出川字腹肌及一雙不科學的修長美腿，傲人的魔鬼身材讓人稱羨不已。

胡文英的女兒鄭靚歆日前捲入《全明星運動會》霸凌事件，她不僅在臉書發文力挺女兒，更曬出相關報導及網友謾罵的留言截圖，指出不能接受外界對寶貝女兒的不實指控，難掩怒火怒斥：「你們這些酸民憑什麼，作為母親的我非常心疼，我女兒的名譽由我來捍衛，不容許任何人傷害她，誰敢傷害她我跟他（她）拼了」。

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