擺脫淨值風暴，截至10月底，潤泰全(2915)淨值已回升至780億元，針對投資人關心明年配息問題，潤泰全副總經理李天傑表示，第4季報表還沒有結算出來，能不能配息，董事會會考量資金的狀況，未來投資方向需要的資金，以及股東最大的利益等做審慎的考量。

潤泰全營運架構以潤泰全球為主，旗下包括：紡織貿易事業、零售事業、台灣量販事業、投資事業及土地資產，以潤泰全2022年第3季合併營收22億元來看，紡織貿易事業佔比約34%，零售事業佔比為14%，台灣量販事業佔比為17%，投資事業佔3%，不動產方面約佔8%；公司另有上海分公司上海潤耀，旗下包括：香港鑫士代企業、景鴻投資及其他子公司。

潤泰全於2011年7月經金管會核准透過持股23%之潤成公司間接取得轉投資南山人壽，李天傑表示，潤泰全轉型為控股公司，最主要的投資為南山人壽，目前綜合持股為26.62%，集團事業轉投資包括：持股25.7%的潤泰創新、持股9.1%的潤弘精密及持股4.76%的潤泰精材。

此外，潤泰全亦有生技、文創及環保事業相關轉投資，包括分別持有4.07%及4.08%的中裕新藥(4147)與台灣浩鼎(4174)，持股2.07的日友環保(8341)及持股5.26%的智崴資訊(5263)；至於中國量販事業轉投資高鑫零售處分後綜合持股剩1.41%，整個集團則剩下4.67%。

潤泰全今年前3季營業毛利為7.31億元，年增5.07%，營業虧損800萬元，主要是因為辦理現金增資，提撥員工酬勞6000多萬元，歸屬母公司淨利為175.86億元，主要是從南山人壽及潤泰創新認列回來，獲利維持穩定成長，每股盈餘為25.31元，累計前11月合併營收為26.48億元，年成長7.21%。

在淨值方面，截至今年第3季，潤泰全淨值有184億元，相較今年第2季，淨值有較大的變動，主要是因第2季受到美國債券影響，南山人壽提列非常多金融商品認列損失，致使公司第2季淨值下滑至40億元，李天傑表示，其實早在第1季我們就察覺到大環境可能導致必須提列很大金額金融商品未實現跌價損失，當時就規劃資產由原先帳面價值認列轉為鑑價投資性的不動產，增加公司淨值約122億元，讓公司第2季淨值維持在正數40億元，公司亦於9月底辦理現金增資185億元，公司淨值回升到184億元，每股淨值也上升至17.27元，由於南山人壽於10月向主管機關申請核准金融商品重分類，截至10月底時，潤泰全淨值達780億元，每股淨值回升到73.1元。

潤泰全亦積極活化土地資產，目前潤泰全擁有觀音廠、中壢一廠土地、新豐土地、台中土地、大園土地、桃園楊梅廠等土地資產，潛在獲利77.25億元，李天傑表示，面積分別為4600坪及1419坪的桃園觀音廠及大園土地正待價而沽，出租作為停車場約5699坪的新豐土地、出租給關係企業使用的8484坪台中土地，以及租給潤弘精密使用3.3萬坪的楊梅廠則轉為投資性不動產，對公司淨值有很大的幫助。

針對投資人詢問南山人壽何時可以上市？李天傑表示，南山人壽一直努力朝著上市目標去走，但上市時機還是要看南山人壽申請及主管機關核准。

至於潤泰全配息問題，李天傑表示，第4季報表還沒有結算出來，能不能配息，董事會會考量資金的狀況，未來投資方向需要的資金，以及股東最大的利益等做審慎的考量。