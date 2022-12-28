俄烏戰爭爆發後，台灣兵源成為各界關注議題，總統蔡英文昨（27）日拍板義務役延長至1年，新制將在2024年實施。對此，前總統陳水扁忍不住發表意見，稱台灣現在之所以會面對無可用之兵的問題，其實是前總統馬英九害的。

陳水扁昨日在臉書表示，過去前總統李登輝將義務役的役期縮短為1年10個月，而他在2000年上任後，首度實施替代役，並逐年調整徵兵與募兵的比例為4：6，並自2004年1月1日起，每年縮短2個月的役期，最終至2008年將役期縮短至1年，而這已經是役期能縮短的極限。

「沒想到馬英九上台硬推全募兵制！」陳水扁指出，馬英九無視大敵當前、美方的嚴重關切及軍方的專業意見，勉強推動4個月役期，最終導致軍事訓練不足，台灣面臨無可用之兵的問題。

陳水扁還稱，如今蔡英文為了捍衛國家安全，經過2年的評估才恢復2008年的1年役期，「既無關俄烏戰爭，也不再有選舉考量，是我們的好總統！」

不過PTT網友則質疑「不是你開始減的？執政不利就減兩個， 噁心」、「求生意志很強烈」、「重點是兩萬六誰出，又不是她自己出，債留子孫」、「民選總統只有馬有待過國軍，而且是預官然後，任內史上最和平 真的有夠諷刺。」