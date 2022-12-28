湖人過去2年的表現簡直是荒腔走板，上賽季甚至無法闖進季後賽，詹姆斯（LeBron James）選擇將悲憤化為力量，今年4月在推特寫下：「我的職業生涯不會再錯過季後賽了，這真的很他X的痛心。」如今湖人戰績繼續向下沉淪，有可能連續2季被排出季後賽大門外，近期有媒體發現詹姆斯已經把該貼文給刪除，似乎對於湖人不再抱有期望。

上賽季把韋斯布魯克（Russell Westbrook）帶來洛城，湖人組成了三巨頭重新向冠軍發起挑戰，只不過安東尼戴維斯（Anthony Davis）及詹姆斯卻陸續受傷，加上韋斯布魯克水土不服表現不佳，讓詹姆斯寫下自生涯第3個賽季後，第2度無緣參與季後賽。

本季湖人再次面臨傷病問題，安東尼戴維斯因右腳傷勢嚴重，球隊宣布將無限期缺陣，湖人也在安東尼戴維斯的缺席之下，5場比賽吞下4次敗仗，就算是詹姆斯火力全開，連續7場比賽轟下至少30分，也無法帶起湖人慘澹的戰績。

湖人至今以13勝20負位居西區第13位，距離季後賽附加賽行列漸行漸遠，悲慘的戰績或許會影響詹姆斯繼續待在球隊的意願，不過今年他和球隊簽下2年合約，最快也得等到2024年才會成為自由球員，關於詹姆斯對於未來的打算，他曾透露自己非常期待與兒子一起打球。