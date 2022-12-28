大陸中央紀委國家監委27日刊文指出，必須盯住領導幹部，督促嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，帶頭抓作風改作風樹新風，持續加固中央8項規定堤壩。

同時公開數據指出，從今年11月全大陸共查處違反中央8項規定精神問題9301起，批評教育幫助和處理1萬3615人，其中黨紀政務處分9179人。

根據中新網報導，從查處問題類型看，查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別占享樂主義、奢靡之風問題的41.0％、20.8％、18.5％。

從查處級別看，11月共查處省部級領導幹部問題1起，地廳級領導幹部問題33起，查處縣處級領導幹部問題645起，查處鄉科級及以下幹部問題8622起。其中，鄉科級及以下幹部問題占查處問題總數的92.7％。

該文中強調，隨著作風建設不斷向縱深推進，一些領導幹部疲勞厭戰、鬆勁懈怠的情緒有所抬頭，嘴上說重視、行動輕飄飄，責任落實浮於表面、流於形式。因此要教育引導各級黨組織、領導幹部深刻認識作風問題的頑固性多發性，不斷增強作風建設永遠在路上的政治定力，並對領導幹部「四風」問題從嚴糾治。