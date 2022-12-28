台北市警察局中山分局大直派出所陳姓員警辱罵李姓員警「廢物」，遭檢方依公然侮辱罪起訴，但台北地方法院認為，李男紀律不佳，派出所學長陳男不是無端謾罵，沒有貶損對方的社會人格評價，判陳無罪，檢方不服提上訴，台灣高等法院駁回確定。

檢方起訴指控，今年1月16日凌晨3點，在北市中山區明水路397巷2弄前，陳與李在騎乘警用機車執行巡邏勤務途中，二人因細故發生口角糾紛，陳對李侮辱稱「你最廢、廢物、幹你娘」等語，陳涉犯公然侮辱罪。

台北地院審理後認為，李男從基隆之派出所調至北市政府警察局轄區內之大直派出所任職，任職期間確有勤務紀律狀況不佳之情，如此，將造成其他同仁之負擔與困擾之節堪以認定，因此，事發當天陳看到李又出現未依勤務規定親自簽巡，因此起口角。

法官指出，陳男所稱你最廢、白目、廢物等用語，雖有負面之意，用語粗俗，並令李男感覺不悅，但是對李的執行勤務未依規定方式行之，而有所指摘，2人後來口角過程中陳對李詈罵，是因仍處於不滿及憤怒情緒中，口出幹你娘等語，則為發洩被告個人情緒用詞。

法官表示，無法認定陳男有故意貶損李的社會上人格評價之情形，是以當時客觀情形觀察，亦難認陳男發洩情緒之單一不雅詞語，有致李的社會人格評價遭貶損之情形，自無由以公然侮辱罪責相繩，判決無罪，高院駁回檢方上訴確定。