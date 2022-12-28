再過3天迎來2023年，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名4星座，天蠍座、巨蟹座、牡羊座、摩羯座在元旦前後偏財運將會逐漸轉好，其中摩羯座會受到財神眷顧，不管是參加抽獎活動或在公司年會，都容易幸運中獎，甚至走在路上都會撿到錢，要好好把握。

▍第四名：天蠍座

2023年元旦前後，木星進入天蠍座的健康宮，使他們能量滿滿丶正能量爆棚，身心上的健康平衡更是大大提升運氣，特別是手氣佳，此時若有朋友邀約打牌不要拒絕，因為很有機會替自己贏筆小錢，另外也可買張彩券試試手氣，很容易就能喜獲小獎，雖然不至於有一夜暴富的好財運，但接二連三的天降偏財也是足夠身心愉悅丶讓旁人眼紅稱羨。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座受到木星進入官祿宮的影響，在事業上是一股很大的助力， 2023年元旦前後，會從長輩丶老闆丶貴人等人物中獲得零花錢或紅包，所以這段時間有任何公司聚會丶長輩邀約丶家族聚會都不要拒絕，錢包會收穫滿滿，事業上亦有機會獲得異性晚輩對你的救援，業績將屢創新高，很可能在本月拔得頭籌，若還單身也可能因此對這位異性晚輩產生好感，這不僅聲名大增，更有機會得到加薪、獎金等等意想不到的好財運。

▍第二名：牡羊座

2023年元旦前後，大吉星在牡羊座的命宮，有種生命重新開始丶遲滯的運勢終於流暢的感覺，財運自然也是重新打開大門，甚至之前向你借錢的人，也會趁著新年開始還錢，讓手頭終於寬鬆不少，而財運漸開之時，建議不要浪費這波好運，趕緊買張彩券丶或多參加抽獎，雖然過去總覺得中獎總輪不到自己，但在元旦前後將得到幸運女神的眷顧，一定要把握這波好運氣。

▍第一名丶摩羯座

2023元旦前後，摩羯座的運勢越來越旺，受到太陽進入摩羯座的影響，此時的他們要想不旺都難，自然也受到財神眷顧，就連走在路上都會撿到錢丶之前參加的抽獎活動也都幸運中獎，部分摩羯座則有望在公司年會奪得大獎，可說是運氣最好丶最令人眼紅的星座之一了，這時會是摩羯座偏財滿滿的時機，一定別錯過。