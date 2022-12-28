全國技藝競賽成績出爐，中市學生金手獎暨優勝數全國第一。(台中市政府提供)

台中市在111學年度全國高級中等學校學生技藝競賽表現亮眼，共獲得37座金手獎，包括商業類10座、工業類19座、家事類7座及農業類1座，金手獎數暨優勝數總計133座，傲視全國！教育局昨晚舉辦慶功宴暨頒獎典禮，由教育局長蔣偉民頒獎表揚，感謝學校用心培育選手為台中技職教育爭光。

蔣偉民指出，市府提供豐富資源支持技職教育發展，逐年展現豐碩成果！台中市於107至110年連續4年在全國高級中等學校學生技藝競賽獲金手獎數全國第一；教育局技職業務於107至110年連續4年獲中央評選為最高榮譽「優等」佳績。

蔣偉民說，全國高級中等學校學生技藝競賽不僅是教育部推動技職教育的年度盛事，也是技術型高中爭取榮耀的重要指標，每年11至12月舉辦5大職類（工業、商業、家事、農業及海事水產）競賽，台中市未設置海事水產類，選手所獲的金手獎即涵蓋前4大職類，展現台中市技職教育能量充沛多元。

蔣偉民表示，教育局秉持108課綱以「成就每一個孩子—適性揚才」願景，重視及早讓學生瞭解自己的性向、興趣，培養生涯規劃能力；使學生各適其所，一展所長。

教育局強調，每年辦理指導教師增能工作坊及選手跨校交流賽，讓選手有機會在比賽前參與跨校交流模擬競賽，展現訓練成果並使選手能夠修正缺點，指導老師也可針對選手的優缺點調整訓練腳步。透過競賽鼓勵學生重視技能學習，藉由校際間切磋觀摩提升技藝水準。