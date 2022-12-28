各縣市議會正副議長選舉25日舉行，國民黨在多個縣市發生黨籍議員跑票以及陣前倒戈的重大違反黨紀事件。國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇對此認為，開除黨籍不夠，並呼籲國民黨要樹威，否則以後這種事情將無窮無盡。王鴻薇也替柯志恩抱不平，認為柯志恩在高雄選的很辛苦且把小雞們帶起來，未料卻被反咬一口，「真的只有一個痛可以形容」。

王鴻薇昨(27)日在政論節目《少康戰情室》中指出，國民黨這次這麼多地方跑票，對支持者來講真的「親痛仇快」。王鴻薇也表示，九合一選舉時，大家本來對高雄選情很擔心，柯志恩去參選並選得這麼辛苦，雖然知道要贏這場仗非常困難，但就是要擔任非常好的母雞，把議員帶起來，結果真的把這些小雞帶起來後，卻被反咬一口，「真的只有『痛』可以形容」。

王鴻薇認為，黨紀必須嚴明，但開除黨籍不夠，否則以後大家都這樣騙，選上後再因為私人利益(跑票)，王並呼籲檢調一定要去調查。對於陣前倒戈的曾俊傑還能當4年議員，當4年副議長，王鴻薇表示，若黨這次沒有樹威的話，以後無窮無盡，大家都這樣，「我個人認為開除黨籍尚不足夠」。