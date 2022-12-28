1架美國F-35B戰機12月15日降落德州沃斯堡（Fort Worth）的海空軍聯合預備基地（Naval Air Station Joint Reserve Base）時，突然發生機頭墜地事故。

1架F-35B戰機12月15日降落德州沃斯堡（Fort Worth）的海空軍聯合預備基地（Naval Air Station Joint Reserve Base）時，突然發生機頭墜地事故，所幸駕駛及時安全彈射逃生。而F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office）為了因應，已決定小部分較新型的戰機停飛。

據《防務新聞》（Defense News）28日報導，F-35聯合專案辦公室證實，由於事故發生，周二決定停飛部分風險較高的F-35，至少會持續到1月。不過，它不願具體說明，究竟有多少架F-35停飛。

當時這架F-35B倒栽蔥墜地後，相關戲劇性畫面隨即在社群網上瘋傳。而洛克希德馬丁（Lockheed Martin）在德州沃斯堡（Fort Worth）打造了絕大多數F-35，但事故發生時，它尚未將這架新型F-35B移交美國政府。F-35共有空軍使用的F-35A，陸戰隊的F-35B和海軍的F-35C等3款，而3款採用的都是普惠（Pratt & Whitney）F135推進系統。

F-35聯合專案辦公室不願說明，究竟是什麼原因讓他們認為，停飛的F-35有較高的風險。不過，一位熟知相關專案，但因未獲授權討論事故細節，而要求匿名的消息人士說，辦公室初步評估認為，推進系統問題可能導致F-35B的事故。

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO — Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022

消息人士說，辦公室在對軍方的指示中說，這架戰機上的F135 發動機內，用以傳輸高壓燃料的管線出現故障，促使該它更新了安全風險評估。此外，這位消息人士說，辦公室還告訴三軍，受影響的是飛行時數不到40小時的戰機。然而，F-35聯合專案辦公室拒絕證實相關消息。

另一方面，普惠在聲明中說，由於涉及正在進行的調查，因此它無法評論12月15日的事故。儘管F-35聯合專案辦公室不願說，究竟有多少架F-35停飛，但證實停飛的戰機涵蓋3款，其中有部分是美國戰機。而《以色列時報》（The Times of Israel）25日報導，以色列空軍因為德州的事故，已停飛F-35戰機中的11架。