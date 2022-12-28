有「天才少年」之稱的稚暉君（本名彭志輝），傳出將捨棄年薪達201萬人民幣（約新台幣890萬元）的工作，離開大陸手機製造商華為。據報導，華為內部已經找不到稚暉君的個人工號；網路盛傳他有意創業，「華為根本留不住他」。

「只有薪水是留不住天才野心的」，大陸微博近來熱烈討論「如何看待稚暉君離開華為」，似乎認為他的出走已成定局。消息指出，稚暉君所在部門的績效表現非常好，到職後獲獎無數，「絕不是因為業務因素才走」。

稚暉君曾在去年分享一段影片，他在洗手間遠端遙控一隻機械手臂「幫一粒葡萄縫針」，且這隻手臂還是二手的。他在機械工程、AI等方面的卓越才華，甚至有「野生鋼鐵人」封號。傳聞他投入機器人創業，已獲得投資方青睞。

稚暉君是科技產業的明日之星，2018年大學畢業後加入OPPO，兩年後投身「華為天才少年計劃」，年薪破200萬人民幣。他也活躍於社群，在B站（影片分享網站）擁有227萬粉絲。