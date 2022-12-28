大陸國務院疫情聯防聯控機制春運工作專班27日印發《2023年綜合運輸春運疫情防控和運輸服務保障總體工作方案》，規劃2023年綜合運輸春運從1月7日開始，至2月15日結束，共40天，並要求嚴格執行防疫優化措施與「乙類乙管」規範，不得再對乘客查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等。

其中也提出，為保障探親人員錯峰有序回家過年和返工，各地可探索實行彈性休假、錯峰休假政策以降低公眾集中出行壓力。

該《總體方案》指出，隨著疫情防控政策的進一步優化，跨區域人員流動性將加速釋放。2023年綜合運輸春運將面對新形勢。包含客流總量可能出現大幅增長；能源、糧食與醫療、民生等物資運輸艱巨；春運期間人員流動、貨運物流活動密集導致感染風險高等。

因此要求各級人民政府及有關部門必須充分認識2023年綜合運輸春運面臨的新形勢新任務，確保能源、糧食等重點物資及醫療、民生等物資運輸高效順暢，旅客出行起終點的各環節安全與順利。

此外，更要求各地科學精準執行疫情防控優化措施及「乙類乙管」各項措施。不再對乘客查驗核酸檢測陰性證明和健康碼；不再展開落地檢；不再實施乘客測溫；不得隨意暫停或限制客運服務，並不得隨意限制車輛、船舶正常通行。