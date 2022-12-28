一年一度的《超級巨星紅白藝能大賞》將於下月14日在台北小巨蛋盛大登場，這次因為疫情趨緩，開始邀請海外大咖明星來台表演，日前宣布當天會有炎亞綸、韋禮安、告五人、畢書盡、Ozone、孫盛希、熊仔、高爾宣、五堅情以及眾所矚目南韓知名女團（G）I-DLE等歌手輪番上陣。但27日卻傳出（G）I-DLE中的隊長小娟突然出現喉嚨痛等不適症狀，讓粉絲相當擔心。

（G）I-DLE所屬的經紀公司Cube娛樂於27日發出聲明表示，小娟雖已接種了3劑疫苗，但在27日當天出現喉嚨痛等症狀便自行快篩，顯示結果發現為陽性，趕緊前往醫院再次進行PCR檢測，結果依然是陽性，確診感染新冠肺炎，因此她將遵守政府防疫規範，暫停所有工作行程、專心治療。而消息一出後讓粉絲們相當擔心。

事實上，（G）I-DLE原本預計將參加12月31日的《MBC歌謠大祭典：With Love》，還計畫將與李茂珍一同帶來精彩的合作舞台，如今小娟已確定缺席不能表演，讓粉絲們大感可惜。另外，（G）I-DLE的雨琦前幾天也曾公開透露自己近期突然出現偏頭痛的情況，讓粉絲們相當擔心她與其他成員是否也中鏢。台灣的粉絲更擔心是否會因此無法來台演出，因此紛紛為她們祈禱，並希望小娟能早日康復。