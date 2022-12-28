今年壓軸高球賽事「2022中國信託邀請賽」將於周四（29日）在俗稱澄清湖球場的高雄高爾夫俱樂部登場，秉持企業社會責任，主辦單位中國信託商業銀行27日舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子高爾夫好手以球會友、揮桿獻愛，中信兄弟棒球隊球星詹子賢亦共襄盛舉。

本次配對賽共捐贈新臺幣1000萬元，投入中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，照顧弱勢兒童。

今年「職業業餘配對賽」邀請中信慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託金融控股公司副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金控總經理陳佳文、行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）盧曉晴、程思嘉、侯羽桑、侯羽薔、彭婕、安禾佑、丁子云、林子涵、張雅淳、劉芃姍，與臺灣、日本、泰國等職業高球女將，和貴賓客戶下場共同揮桿，最終共捐贈新臺幣1000萬元。

「2022中國信託邀請賽」職業業餘配對賽今日開打，中國信託金控總經理陳佳文特別感謝到場貴賓客戶與選手共同揮桿獻愛。（圖／中國信託銀行提供）

陳佳文總經理在賽後晚宴致詞首先感謝中國信託的貴賓客戶與選手們共同響應發揮愛心，中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，更匯集職棒中信兄弟隊、職籃中信特攻隊力量，支持體育活動給予下一代機會與鼓勵，讓他們有更好的發展。高球女將安禾佑過去就曾將賽事獎金捐予中信慈善基金會，今年首度參與中國信託舉辦的職業業餘配對賽，安禾佑認為不只是為了自己打球，能用微薄之力做公益感到相當榮幸，也謝謝中國信託提供的豐厚獎金；和她同組的還有首度參加配對賽的詹子賢，他表示心情緊張，推桿技巧特別向安禾佑請教，希望能夠揮出更多善款，貢獻一己之力。

本屆配對賽捐贈款項將全數投入中信慈善基金會「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，為孩子打造築夢基地，提供弱勢孩童多元陪伴與在地特色課程、營養餐食，並動員社區組織志工，建構兒少社會安全網絡，該計畫目前已深入28個社區，超過600位社區志工陪伴弱勢兒童。

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）出席「2022中國信託邀請賽」職業業餘配對賽晚宴。（圖／中國信託銀行提供）

「2022中國信託邀請賽」本周四起一連三天於南臺灣高雄開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）高球女將盧曉晴、程思嘉、侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、彭婕、丁子云、林子涵，以及新加入的張雅淳、劉芃姍，將與臺灣、日本、泰國等地的64位高球好手，爭取總獎金新臺幣500萬元、冠軍獎金新臺幣100萬元的榮譽。

賽事期間提供專車接駁，上午8時至11時每半小時一班，可於高雄市立澄清湖棒球場旁專屬接駁站搭乘，開放球迷免費入場，現場觀賽有機會抽中電動機車、62吋液晶電視、住宿券及百貨禮券等豐富獎品，歡迎民眾到場為選手加油。