富邦金(2881)連續5個交易日獲外資買超，周K連3紅。北富銀日前獲得金管會同意開辦有財管2.0之稱的「高資產客戶新財管方案」，將為上億級高資產客群全面升級提供國際私銀等級之產品服務，並透過財管專業治理機制形塑良好企業文化以及落實公平待客，打造財富管理鑽石品牌。

北富銀執行副總經理莊慧玫表示，北富銀在高端客群經營上，與擁有兩百多年歷史的國際私人銀行瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）策略合作，創造「富御恆傳」專屬私人銀行品牌，以獨特的整合性生態圈服務平台，聚焦高資產客群需求，透過頂級的財富管理團隊，提供結合國際視野與本地資源的優質私人銀行服務，為客戶打造安心的全方位金融解決方案。

為強化對於高資產財富管理業務的治理機制，北富銀借鏡國外先進作法，包括英國金融行為監理總署（FCA）規範、香港和新加坡相關制度，建立「高資產理財業務責任地圖」，明確定義高階管理階層之核心職能領域及問責方式，進而落實高資產財管業務專業治理機制，透過成立專責督導小組、發展特色產品、嚴選目標客群、專業鑽石團隊服務、投資組合管理藍圖規劃、高資產財富管理人才職能地圖課程訓練等各種面向，形塑良好的企業文化與執行方針，並促進有效的風險管理模式。

因應新世代接班及台商資金回流趨勢，北富銀充分運用金控兩岸五地資源經營高資產客戶，在獲准開辦高資產財管業務後，北富銀將可提供高資產客戶更多元的專屬金融商品與服務，包含提供無信用評等限制的外國債券，做為資產配置的積極選項；量身打造於境內外發行外幣結構型金融債券，提供多元穩健的投資選擇；引進私銀等級私募基金、國際級主題私募股權基金等，滿足高資產客戶多樣化需求。