台中市昨（27）日深夜發生一起嚴重車禍，一名李姓女子與伊拉克籍丈夫，以嬰兒車推著1歲兒子，行經北區學士路和英才路路口過馬路時，慘遭左轉的公車撞上，母、嬰當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不治，而父親則受傷仍在醫院救治中；民眾行車紀錄器將撞擊瞬間拍攝下來，公車駕駛沒踩剎車，母、嬰一度被拖行10多公尺。

據了解，昨（27）日晚間11時許，30歲李女與32歲伊拉克籍丈夫以嬰兒車推著1歲兒子行經學士路往英才路口過馬路時，遭由後方疾駛而來、左轉的公車撞擊，母嬰被拖行10多公尺，當場失去呼吸心跳，連嬰兒車也被撞到支離破碎。

民眾行車紀錄器將撞擊瞬間拍下，當時該輛公車沿著學士路行駛，並於英才路口綠燈左轉，53歲陳姓司機因光線昏暗未注意到有行人，直直撞上一家三口，發現車後疑似發生撞擊才下車察看。

目擊民眾表示，一家三口過馬路時，交通號誌是綠燈且走在斑馬線上，公車從右後方而來撞到3人，公車駕駛沒踩剎車可能是因視線死角沒看到行人。警方進一步調閱監視器影像釐清車禍肇事原因。

台中公車左轉撞一家三口，嬰兒車粉碎「母嬰雙亡」。(葉庭欣/翻攝)