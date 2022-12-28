不少家長會分享家中孩子的學校作業，小兒科醫師王韋力表示，國小二年級的女兒的國語作業「短語練習」兩個句子寫「七手八腳的姑姑」、「『和』東獅吼的媽媽」，讓妻子看了傻眼，要求他教女兒換個好的形容詞，讓他不知該如何回覆妻子，他說，「我到底該跟女兒說是『河東獅吼』的河寫錯了，還是媽媽的部分寫錯？」貼文引發不少家長留言說，「孩子總是沒什麼求生欲。」

王韋力昨（27）日於個人臉書粉專指出，就讀國小二年級的女兒寫國語測驗作業，其中一大題為「短語練習」，在4字形容詞後加「的」再加名詞組合成一個句子，如五顏六色的糯米糰，要學生依樣畫葫蘆造2個句子。

兒科醫師王韋力表示，國小二年級的女兒的國語作業寫「七手八腳的姑姑」、「『和』東獅吼的媽媽」，讓妻子看了傻眼。（圖／翻攝自醫師王韋力臉書粉專）

根據他上傳的照片來看，女兒第一句寫「七手八腳的姑姑」；第二句為「『和』東獅吼的媽媽」，沒想到妻子看到後氣得LINE他，「請你教女兒換個好的形容詞」，讓他哭笑不得說，「我到底該跟女兒說『河東獅吼』的河寫錯了，還是媽媽的部分寫錯？」

貼文引發網友熱議，「我只知道媽媽一詞會常常出現在造句中」、「孩子總是沒什麼求生欲」、「這是一場求生慾望的考驗」、「是老師錯了，應該換一道題目」、「笑瘋」、「孩子只能依靠爸爸了」、「小孩要誠實，但您可以圓滑」。