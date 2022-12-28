女星小甜甜（張可昀）因理念不合退出宋逸民協會，後續風波越演越烈，如今更被爆出與老公分居，甚至爆發肢體衝似乎在互打官司，夫妻倆對此身心俱疲，宋先生更因此暴瘦十公斤，而小甜甜更被爆出罹患「嚴重憂鬱症」。

根據《三立新聞網》報導，友人透露，為母則強的小甜甜目前一邊工作一邊照顧孩子，但近期風波對她心理造成的打擊相當大，已罹患嚴重憂鬱症，私下話變得非常少，看起來心事重重的樣子，對此，小甜甜與經紀人都尚未回應。

事實上，去（2021）年初她與小五歲圈外老公宋先生結婚，隨後生下女兒「米苔目」，但女兒出生後，夫妻關係似乎出現嚴重磨合問題，小甜甜過去常在節目中抱怨老公，甚至提到為了不讓孩子基因出問題不禁思考「如果要生第二胎，孩子的爸還要是同一位嗎？」

如今被周刊直擊小甜甜聖誕夜獨自帶著女兒返家，身邊未見老公身影，更糟知情人士爆出雙方確實已經分居，宋先生目前搬回與媽媽同住，另外，也傳出雙方婚後多次爆發肢體衝突，宋先生一開始選擇包容退讓，但最後忍無可忍目前正互打官司。