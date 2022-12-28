日商三菱日聯銀行(MUFG Bank)台北分行宣布與緯穎(6669)簽署新台幣15億元永續連結貸款(Sustainability-linked Loan)，該融資方案再次凸顯了台灣企業在綠色永續發展理念的落實與承諾。

緯穎財務長陳昌偉表示，緯穎以「釋放數位能量，點燃永續創新」為願景，持續投入ESG各項活動。本次與MUFG Bank簽署的三年期融資方案，聚焦利害關係人關切之議題，引進獨立第三方專家查核，訂定永續績效目標，未來定期檢驗實際的績效。藉由金融機構的鼓勵與監督，時刻提醒自己，實踐對環境及社會的責任，落實永續發展的承諾與決心。

緯穎科技專注於提供大型資料中心,雲端產品與系統解決方案。不僅持續與國際一線雲端服務供應商合作，以創新技術開發永續產品，亦積極投入ESG，致力於企業永續經營及善盡企業社會責任。

緯穎近幾年不僅參與碳揭露計畫(CDP)，並向科學基礎減碳倡議組織SBTi遞交減碳目標，以具體實現綠電使用承諾。此外亦遵循責任商業聯盟(RBA)行為準則，承諾提供員工安全無虞的工作環境。今年以來已獲得TCSA「台灣企業永續獎-永續報告金級獎」，勞動部職業安全衛生署「職業健康與安全指標前10%績優企業」，台灣董事學會「2022外資精選台灣百強」與英國標準協會BSI永續傑出獎等標竿獎項肯定。

MUFG Bank台北分行環球企業部董事總經理洪志豪表示，我們非常榮幸通過此次成功的永續連結融資進一步深化與緯穎科技長期的夥伴關係。MUFG一直以來朝著支持綠色永續貸款的長期目標實踐其承諾，MUFG公開承諾在2030年前將在全球範圍累計投資總額高達35兆日圓支持永續相關的融資。截至2021年12月底已完成14.5兆日圓，已達目標金額的41%。