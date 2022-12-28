許姓民眾提告指控，知名的連鎖日式烤肉店「佐藤精肉店」燒烤臭味久久不散，且持續有鍋具敲擊、拉動桌椅、抽水馬達等噪音，請求法院命令禁止產生臭氣、煙氣、喧囂侵入住所，及命賠償20萬元，台北地方法院認為許舉證不足，判決駁回請求。

許指稱，2016年「佐藤精肉店」向林姓房東租承建物進駐營業至今，每天上午9點多就持續有鍋具敲擊、拉動桌椅、抽水馬達等噪音，直至晚上結束營業始停止，且空氣污染及噪音，已影響周邊鄰居之身心健康及生活品質甚鉅，經反應後仍未見改善。

不過，「佐藤精肉店」及林姓房東表示，經營之初為避免油煙飄散，即安裝靜電油煙淨化氣及活性碳除味箱，除定期檢查更換設備外，2022年5月間全面更新廚房油煙系統及尾氣處理設備，既未發出超越一般人社會生活所能容忍之噪音，經環保局多次至現場稽查也認無違規情事。

台北地院認為，台北市環保局2022年7月至10月間多次基於民眾檢舉及主動稽查，於上、下午及晚間等不同時段前往系爭店家進行噪音稽查件數共計4件、油煙及異味稽查件數共計20件，稽查結果均為「未發現違反環保法令」或「未超過噪音管制標準」。

法官認為，難認系爭店家排放油煙及發出聲響，已逾越客觀上一般人社會生活所能容忍之程度而構成對原告身心健康之不法侵害行為，且許姓民眾未能提出其他積極舉證，以證明店家及房東確有不法侵權行為，請求排除臭味、噪音侵害並賠償損害，即難認有據，不應准許，判決駁回其請求。