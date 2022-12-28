總統蔡英文27日召開記者會，宣布「強化全民國防結構調整方案」，義務役役期自2024年恢復1年制，月薪也將調整為新台幣2萬6307元。消息一出，頓時引發網路熱議。對此，藝人柯宇綸也在社群平台上發文憶昔日當兵過往，指出未來的退伍可以拿到20萬，直呼「這比大部分演員賺的多多了。」

近期兵役將從4個月延長至1年的話題鬧得沸沸揚揚。總統蔡英文在27日宣布兵役延長拍板定案，指出現行四個月的軍事訓練役制度，在兵源量能和訓練品質，都已經無法因應當前的戰備需求，因此義務役役期將延長至一年。消息一出，頓時引發網友熱議。對此，柯宇綸也在臉書上發文，表示：「我當兵時只有拿月薪四千，以後當一年退伍可以存到20萬，這比大部分演員賺的多多了。」更直言：「幾個同袍就可以一起做生意，邁向財富自由。」意外引發網友討論。

在該篇貼文底下，許多網友紛紛留言表示想法：「免費幫你訓練體適能、還教你怎麼樣使用武器、免費玩真槍不用買玩具槍來改被抓到要坐牢、必要時還可以保衛家園、最重要的是一個月還有2萬6」、「也比過氣失業主播多，我覺得非常好」、「包吃包住,還可以省每個月上健身房的月費。」

此外，也有網友討論起對於此次兵役延長的看法，表示：「恢復一年並且精實訓練很好」、「希望拉長訓練時間，下部隊後減少操作武器而造成的傷亡」、「2024年1月開始，義務役兵役一個月2萬6，太佛了，我們當兵時4000的6倍，現在6000的4倍。」