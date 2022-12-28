蘋果逐步將供應鏈遷出中國，該公司去年對中國製造的依賴程度下降至不到4成。根據外媒報導，印度可能在十年內成為蘋果的製造新寵兒，主因在於中國先前實施嚴格防疫封控措施，許多製造商對嚴重依賴中國感到不安，此外，富士康鄭州廠近期發生抗議活動，更凸顯供應鏈過度集中的風險。

《華爾街日報》報導，Counterpoint Research數據顯示，因為蘋果讓iPhone產品設計更加模組化，如今位在印度的工廠幾乎可以與中國工廠同步生產，該研調公司預估，到2025年全球會有18%至20%的iPhone在印度生產，此一比例在2021年僅為3%左右。

報導指出，印度擁有市場潛力優勢，還有會講英語的軟體人才，加上印度出生率高，人口規模幾乎與中國相同。近年印度政府更推出電子產品製造的激勵措施，吸引到鴻海、三星等公司投資。

至於印度面臨的挑戰，則是基礎設施不足、上下游電子供應鏈薄弱以及政府體制問題。從印度智慧手機生態系統來看，本地採購的零組件僅佔總數的14%至15%，其餘均依賴進口，而且其中約5分之4都來自中國；此外，印度政府在設定優先事項和讓地方政府就範的能力方面，也輸給中國。

外媒《9to5mac》先前報導，印度已成為蘋果在中國以外擴大生產iPhone的主要希望，但在印度擴大iPhone生產可能不容易，最大的潛在絆腳石是地方政府和中央政府之間的競爭，以及小規模土地所有者的立場等問題。