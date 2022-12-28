前新竹市長林智堅的論文抄襲案，被視為民進黨九合一大選慘敗原因之一，儘管選戰已結束，但早先林被台大國發所前學長、調查局調查官余正煌控告涉嫌違反著作權法的案子最近有了新進度，且余還要加告林誹謗。

余正煌委任律師張祐齊告訴《TVBS》，和余及律師群討論過後，除原本對林智堅提出的告訴外，還會再加告誹謗，無論民事、刑事，都要幫余爭取該有的權益。

另外，張祐齊透露，當初影射是余正煌抄襲林智堅的插畫家謝立聖，以及旅美學者翁達瑞（本名陳時奮）和約30名網友，也都在提告名單內；至於涉嫌違反著作權一案，將於1月11日下午開庭，但還不確定余會否親自出庭。

此消息曝光後，在全台最大BBS站PTT的八卦版上引起不少討論。有鄉民大讚，余正煌連側翼都一起告真棒，不虧是學長；也有人認為，確實不能因為選舉告一段落就放過這件事，否則政客們永遠學不乖；還有網友感嘆，林智堅淪落到這地步真是不勝唏噓。