國軍裝甲564旅今年7月在屏東三軍聯訓基地執行戰車鑑定作業時，24歲全姓士兵遭戰車砲塔重擊死亡，屏東地檢署偵結，檢察官認定胡姓連長未依規定使軍事訓練役人員執行需具證照或簽證勤務，具有過失並導致全男死亡結果，涉犯陸海空軍刑法過失致死罪，考量已與被害家屬和解，經被害人家屬同意，予以緩起訴處分。

屏檢表示，陸軍第八軍團裝甲第五六四旅於2022年7月21日，在屏東縣恆春鎮三軍聯訓基地進行「聯勇操演」，當日上午8時10分許執行「主官裝備檢查暨妥善率鑑定」，時任該旅聯兵三營戰二連胡姓上尉連，明知軍事訓練役人員不可執行需具證照或簽證勤務，二兵全姓男子等人從事鑑定前戰車保養工作。

過程中車號軍9-20349號戰戰因砲塔電源異常，導致砲塔瞬時大幅度作動上仰，全姓士兵背部遭砲尾環配重盤重壓並卡住，雖經在場同僚協力脫困並送醫急救，仍因肺臟撕裂傷、氣血胸、機械性窒息、頸部血腫、胸背部壓挫傷併左側多處勒骨骨折、第1及2胸椎骨折等傷重不治死亡。

承辦檢察官深入追查發現，二兵全男為軍事訓練役人員，僅具步槍兵專長合格簽證，竟仍核定全男執行協助鑑定勤務，導致意外而死亡，顯有過失。考量胡男無前科，且已與被害人家屬達成和解，在被害人家屬同意下予以緩起訴處分，並向公庫支付新臺幣10萬元，以啟自新。