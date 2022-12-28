17項達文西機械手臂輔助手術中，最昂貴的手術為「Whipple 氏胰、十二指腸切除術」、「Whipple 氏胰、十二指腸切除術-幽門保留式 」，要價16萬783元，最低價的「胰臟體部分切除術」也要4萬2917元。（健保署提供／林周義台北傳真）

繼「達文西根治性前列腺切除術」與「達文西機械手臂部分腎切除術」後，健保署今再帶來好消息，「肝部分切除術」等17項達文西機械手臂輔助手術，手術費得比照健保胸(腹)腔鏡手術項目申報，民眾負擔醫材費用即可。根據試算，受惠人數約930人，其中最貴的手術要價逾16萬，每年共可幫民眾省下8400萬元，最快明年3月1日同步上路。

健保署長李伯璋表示，醫療科技日新月異，在有限的預算下選擇較有價值的新醫療科技納入健保給付，為目前健保署面臨的重要課題，部分病人確實對達文西手術有臨床需求，醫師可藉由達文西機械手臂輔佐執行精準的切除、修復和縫合，降低手術風險。

達文西手術近年常用於泌尿科、消化外科、胸腔外科等科別臨床治療。健保署醫務管理組專門委員陳依婕表示，2021年起，台灣胸腔外科醫學會、台灣胰臟醫學會等多個醫學會陸續向健保署建議，「肝部分切除術」、「肺葉切除術」、「胰臟體部分切除術」等17項達文西手術，手術費比照胸（腹）腔鏡手術項目，由健保給付。經HTA評估，這些手術具療效、安全性，也可減少醫師的手術時間、病人出血量等，但是相對比較貴，不符合經濟效益。為保障民眾的權益，健保共擬會議一致通過納入給付，最快明年3月1日同步上路。

陳依婕表示，根據試算，新制上路後，受惠的人數約有930人， 這些民眾負擔醫材費用即可，若以1點1元計算，健保署每年共可幫民眾省下8400萬元，其中最昂貴的手術為「Whipple 氏胰、十二指腸切除術」、「Whipple 氏胰、十二指腸切除術-幽門保留式 」，要價16萬783元，最低價的「胰臟體部分切除術」也要4萬2917元。

為維護達文西手術執行品質，為民眾把關，健保署耶訂定執行醫師之專科別限制、要求醫師須經訓練並由特定學會認證後方可執行達文西手術。將規範醫療院所執行17項達文西手術，應於申報費用後2個月內上傳術後14天內是否發生不良事件、術中出血量等手術及療效資料，以利後續臨床實證追蹤評估。

李伯璋署長表示，未來健保署仍會持續配合醫療科技發展及實際臨床需要，將新醫療技術納入健保給付，以提供民眾與時俱進之醫療技術，減輕就醫負擔，同時讓醫療提供者得到合理給付、改善現有醫療環境。