香港知名女星惠英紅14歲時被著名導演張徹發掘，正式踏入演藝圈，其後她以電影《長輩》奪得首屆香港電影金像獎「最佳女主角」，一炮而紅，之後更是出演多部電視劇、電影，其精湛演技讓她逐漸打開知名度。

日前，大陸女星謝楠與惠英紅聊天時，謝楠提到同為藝人的丈夫吳京曾經說過，在拍攝電視劇《太極宗師》時認識了惠英紅，吳京當時十分驚艷惠英紅的武打動作，「看紅姐拿大刀一把從官兵手裡奪過來，然後反手這麼一刺的時候，我老公說：『天啊，那時候發現紅姐這麼狠』」

惠英紅表示自身武術底子應該來自過往的舞蹈基礎，除此之外，她還遇到了一位武術名師教導她揮舞兵器，而這位名師其實是甄子丹的母親。對此，惠英紅笑道：「所以我是甄子丹的師姐，那變成我的基本功還有我的兵器非常好」。

甄子丹的母親便是太極名師麥寶嬋，美國第一代大陸現代武術教練，更在當地成為美國國立大陸武術聯合會創始人之一。1994年、1995年，她被《內家功夫》、美國《黑帶》雜誌選為年度武術家，更於2000年獲《黑帶》雜誌選為二十世紀最有影響力武術大師之一。