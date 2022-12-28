搶跨年宵夜商機，王品集團的平價火鍋「石二鍋」提供應援，士林中正旗艦店一路開到凌晨。燒肉吃到飽品牌「肉次方」，全台3間門店全力開烤，從12月30日起至元旦當天，連三天開店時間加碼到半夜1點。「尬鍋」營業到凌晨一點半、「和牛涮」到兩點。「青花驕」、「嚮辣」延長營業時間到凌晨3點，標榜消費者歡慶完跨年剛好趕升旗典禮，讓粉絲們能吃個盡興。

針對宅食族，王品旗下「嚮辣」12月19日起至1月2日，凡外帶指定鍋底，即贈安格斯雪花牛或活菌梅花豬一份，在家吃飽飽倒數迎接2023年。

迎新年吃甜甜，「肉次方」從12月1日到明年元月3號，期間限定草莓冰淇淋，自由搭配跳跳糖、飛機餅、巧克力等配料，打造專屬聖代超療癒。品牌主打598元起就能燒肉吃到飽，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽等，超高CP值成肉肉控天堂。精品麻辣鍋「青花驕」，主打鍋底「青紅雙鍋」（青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋），湯頭特別使用重慶江津九葉青的青花椒製成，以獨特鮮麻椒香迷人魅力，深受消費者喜愛。網路票選「無法抗拒和牛+麻辣鍋」第一名「嚮辣」，則提供6種和牛玩味吃法、頂級海鮮吃到飽、時尚調酒，及網美級和牛海陸鐵塔，好吃又好拍，為跨年歡聚吃鍋留下美好回憶。