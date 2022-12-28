資訊爆炸的世代裡，網路就像電力一樣，早已是我們日常生活中不可缺少的必備品，但凡在家中Wi-Fi導致電腦、平板、筆電、手機收訊不穩、網速太慢甚至失去訊號都容易讓現代人感到不安，崩潰直呼「沒有網路活不下去！」即便家中裝了Wi-Fi也還是會經常遇到特定角落或邊間訊號太弱，抑或是上、下樓就無法連線的狀況。

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看最受網友熱議的「10件家中Wi-Fi訊號不穩時最令人崩潰的囧事」。

No.10 線上課程、會議進不去

近年來遠端工作及雲端教學已經成為日常生活中習以為常的一部分，線上課程、線上會議也跟著取代原有的實體模式，許多公司行號紛紛推行遠距工作模式，節省辦公資源的同時，員工也能省去來回通勤的時間成本，實現「數位遊牧」。

不過，想要讓這些活動可以順利進行，除了硬體設備要到位之外，網路訊號更是扮演至關重要的角色，「網速快、連線穩定度高」也成了民眾家中裝設Wi-Fi的最基本要求，不然工作忙碌之餘還得解決網路問題真的會讓人一秒崩潰，「zoom開會開到一半直接斷線，真的尷尬到不行」、「之前WFH，小孩在旁邊吵說不能連線上課，超級崩潰，當天馬上換新的寬頻」。

No.9 觀看YouTube畫質變很差

你也是熱愛看YouTube、從中挖掘新興YouTuber的人嗎？看膩了千篇一律的電視劇跟老套又難笑的綜藝節目，現在我們透過YouTube發現各個充滿創造力和才華的創作者。無論是好笑簡短的short、平實紀錄生活的vlog，還是製作規格、質感媲美電視綜藝的網路節目，都是現今生活的一大影音娛樂主流。然而，追求高清的畫質已經是現代人享受影音平台內容的基本要求，從前模糊的畫面早已被清晰銳利的影像畫質取而代之，而且品質提升速度一年比一年快。從720p、1080p到現在的4K，不僅觀影者的要求越來越高，連帶所需要的硬體設備及網速規格也日漸被提升。

不少網友經常抱怨「網路速度不夠快真的沒法開高畫質」、「有時候家裡Wi-Fi訊號太差，1080突然變360p真的氣死」。有相同煩惱的網友推薦「中嘉寬頻滿不錯，完全Wi-Fi黑洞終結者，訊號很穩」、「中嘉的網速滿快的，300M就滿夠用」。

No.8 無法刷卡網購

網路購物是現代人消費的主要方式之一，動動手指就能輕鬆享受「人在家中坐，貨從天上來」的快樂。尤其是各大電商平台年年以各式各樣名目舉辦購物節，逼得所有購物戰士們不得不在螢幕前拿出「魔法小卡」結帳；又或者搶演唱會門票、返鄉車票時更是分秒必爭！

但是！大家結帳時最怕遇到網路訊號不良的狀況，因為只要一中止刷卡連線的步驟，就有可能錯過所有「限量、限定、限時」的優惠商品，更別提錯失買票進場與偶像見面的機會、提早返鄉過節的車票了，就算只差一秒都讓人崩潰飲恨，捶心肝後悔「為什麼不早點換訊號穩定一點的Wi-Fi！」、「想當閃靈刷手都被阻止ㄟ」、「我的雙十一優惠就在網路斷線中被強制結束了」。No.7 追劇卡到不行

你家裡可能不一定有電視、第四台，但你一定會有至少1到2個影音串流平台的帳號，用筆電、平板或手機追劇、看韓國綜藝節目再方便不過了。但有時看到正精彩的地方突然Lag卡住，真的會讓人忍不住大翻白眼、罵出髒話，想把家裡的Wi－Fi路由器砸爛。

寬頻服務商百百種，但如果你是追劇控的話，就千萬不要錯過「中嘉寬頻」！不只提供光纖上網讓你在家可以飆網追劇，而且申辦就送正版高畫質「影劇大排檔」，friDay、LiTV、LINE TV隨你看，強檔韓劇、On檔日劇陸劇以及最夯動漫，多種願望一次滿足，絕對讓你片單滿滿看都看不完。

No.6 無法視訊

分隔異地的家人朋友維繫感情很需要視訊的幫助，許多身在異鄉的遊子們也分享「疫情爆發的時候剛好人在國外交換，只能視訊跟爸媽講講話，每次講完電話都很想哭」、「三級警戒的時候遇到端午節都不敢回家，只能隔著螢幕一起吃粽子」。

尤其視訊功能其實非常消耗網路流量，如果網路環境不夠強或是連線不夠穩定就會無法通話。因此不少人紛紛上網求推薦，希望網友們能提供穿透力更強、訊號更強的寬頻服務商，「之前朋友很推中嘉，説辦Wi-Fi就選中嘉寬頻」而且中嘉提供五星級到府安裝服務，不用自己動手，專人到家協助安裝跟設定，無縫升級家用寬頻、Wi-Fi超簡單。

No.5 遊戲掉線被隊友罵爆

現實生活壓力爆棚又殘酷，很多人選擇玩遊戲抒壓，無奈總是會遇到一堆鳥事，不管是媽媽叫你吃飯、隊友白目當「中離狗」還是網路爛訊號不好，都會讓人在心裡喊破喉嚨「到底好好打一場是有多難？」

要打好遊戲就像看劇一樣，網路通順是絕對必要！才不會團戰打到關鍵時刻突然黑屏當機或卡頓，不只上分無望，還原地打轉、撿不到小兵尾刀，直接成為全場「最雷MVP」，隊友再神也難扛，還會被譴責「破網路就別硬玩」。中嘉寬頻重磅推出 「GameNow雲遊戲服務」，不用花錢買主機，用Home+ tv 4K智慧機上盒就能暢玩各種熱門遊戲，《迷霧國度》、《控制》通通有，新用戶還能免費試玩72小時，簡直太划算啦！

No.4 訊息傳不出去

通訊軟體發達，加速了人們溝通時間、降低通訊成本，尤其傳LINE，或是在FB、IG、TIKTOK等社群軟體上傳影片圖片，即刻和親友們分享當下心情，更是現代人彼此交流的重要管道。

但萬一碰上網路GG的狀況，讓訊息沒辦法順利傳出去可就令人傷腦經了！尤其一個人待在家時，家裡Wi-Fi罷工對許多人來說等同於失去對外聯絡的方法，沒有網路根本就是「叫天天不應，叫地地不靈」，簡直就像與世界隔絕。碰到這種狀況的時候，除了可能是APP故障或不小心開啟了勿擾模式，也很有可能是因為家裡Wi-Fi訊號不佳，下次訊息傳不出去時別乾著急，先冷靜下來檢查問題出在哪吧！

No.3 用LINE通話一直斷

跟他人聯絡、溝通時，你是文字訊息派？還是用LINE打電話？有部分的人不愛文字訊息、喜歡用LINE電話溝通，認為這樣更直接也更方便，比較能清楚表達想說的內容。不過由於通訊軟體LINE的通話功能非常便利，所以大部分人幾乎都透過它撥打網路電話。

雖然使用上方便又能節省電話費，不過仍有許多網友時常PO文抱怨，「明明在家上網訊號還不錯，結果換成打電話就馬上斷掉了，不知道是怎樣」、「搬到新租屋處Wi-Fi訊號太差，一小時斷掉4、5次，馬上請房東換掉」建議大家如果是重要的通話，還是先移動到網路收訊穩定一點的地方，才不會講到一半斷線，那可就太囧了。No.2 看直播運動賽事畫面斷斷續續

2022卡達世界盃足球賽才剛落幕，你也是投入在其中的「一月球迷」之一嗎？不管是足球、棒球還是網球，各種運動賽事就是要邊盯直播邊加油才有意思呀！如果網路、Ｗi-Fi不好好工作，讓你比賽看到一半卡住，不只掃興還有可能錯過關鍵的得分畫面，而且錯過的瞬間就像變了心的女友一去不復返，叫人心痛惋惜，就算看重播也無法彌補受傷的心。

不少運動迷在觀賞重要賽事時，都會選擇到運動酒吧或是其他有強力網路的地方去。不過想徹底解決根本問題，還是幫家裡換個收訊、連線更優的Ｗi-Fi，才能一勞永逸。

No.1 想在最舒適的環境上網卻沒有Wi-F

i「躺著滑、坐著滑、趴著滑，還是廁所最好滑！」你身邊也有這樣無時無刻手機不離身，連上廁所都要帶進去的人嗎？平板、手機這些載具有著能夠隨時移動、來去自如的便利性，讓你行動不受限制，看劇、打遊戲再也不用被綁在沙發上，「只要有網路，整個家都是你的行動網咖」。

奈何家裡時常會出現Wi-Fi訊號死角，廁所、陽台、樓梯間甚至房間都有可能出現神秘百慕達三角洲，「世界上最遙遠的距離是看得到Wi-Fi，但連不到它」，讓你走進禁區就一秒斷線、跟數位世界隔絕。中嘉寬頻提供Mesh設備讓Wi-Fi穿透力更強、涵蓋範圍更廣，還能自動切換訊號，一次解決所有惱人的居家上網問題，難怪被網友稱讚是「Wi-Fi黑洞終結者」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月2日至2022年12月1日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Wi-Fi訊號不穩』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。