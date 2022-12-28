花蓮市區中山路與建國路口車禍事故頻傳，花蓮警方今年9月底路口啟用科技執法取締違規卻因標線問題引起民怨，上月15日暫停該處科技執法並重繪標線後，預計明年元旦重啟該處科技執法。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區中山路與建國路車流量大，Y字路口車禍事故頻傳，花蓮警方今年9月底啟用科技執法取締違規，大幅降低車禍發生，但沿線紅線斑駁，許多用路人為閃避違停車輛，跨越雙邊雙白實線遭取證舉發，憤而向民代反映。警方考量執法明確性原則，上月15日起暫停該處科技執法並重繪標線後，明年元旦將重啟該處科技執法。

花蓮市中山路與建國路商家林立，沿途又有學校，尖峰時段車流絡繹不絕，導致Y字型路口常有車禍事故發生，花蓮警方統計2018至2021年期間，該路口A1交通事故（造成人員當場或24小時內死亡）1件，A2交通事故（造成人員受傷或超過24時死亡）月平均1.75件。

花蓮縣警局為降低中山路與建國路口車禍事故發生率，今年9月26日啟動路口動態違規科技執法，取締闖紅燈、跨越禁止變換車道線、未依規定兩段式左轉及紅燈越線等違規項目，截至今年11月統計，路口未發生A1交通事故，A2交通事故月平均1件，僅車損的A3交通事故月平均約0.25件，逐漸彰顯科技執法成效。

不過，建國路靠近中山路口沿線路邊禁止臨時停車的紅線，因使用率高斑駁，造成許多車輛違停，不少右轉車輛或機車騎士，為閃避路邊違停車輛，不慎跨越雙邊禁止變換車道的雙白實線，慘遭科技執法設備取證舉發，警方接獲民代反映，考量執法明確性原則，11月15日起先暫停科技執法，同月21日與多名議員、市公所與縣府相關單位會勘，重新檢視路口問題。

警方表示，經會勘後決議，建國路靠近路口處由西向東的機車慢車道調整為汽、機車混合車道，以利右轉車輛有充裕時間，在路口雙白線前切換至外側車道，並補繪已斑駁的紅線，避免車輛違停，導致右轉車輛行車動線受阻。路口科技執法將在明年1月1日重啟，盼能持續降低交通事故發生。