75歲資深唱將林子祥26日在香港舉行因疫情延期9個月的演唱會，由於這次只舉行一場，現場眾星雲集，也可見林子祥的好人緣，表演時林子祥一度哽咽唱不下去，提到這次演唱會有三位支持者無法再現身感到相當遺憾，一個是林子祥的媽媽，另外兩位是葉蒨文的雙親，接著獻唱〈分分鐘需要你〉給葉蒨文的爸媽，也可見他對妻子愛屋及烏的愛意。

葉蒨文今年初發長文，透露母親已經在2020年12月因病過世，告別式在1月4日舉行，而葉蒨文父親正是在2014年1月4日過世，感覺像是爸爸來接媽媽離開了地球，今年9月葉蒨文首度過沒有父母的生日時，感覺像自己回到了1歲，「因為在過去60年中，我不記得有任何一年我沒有媽媽或爸爸一起過生日」，幸好身邊還有林子祥陪伴，兩人可說是真的「白頭到老」。

而林子祥的母親今年已經99歲，今年9月傳出因病住院，近日林子祥在香港舉行「The Smiling 開心演唱會」，便有感而發說和葉蒨文在一起這麼多年，「辦過這麼多演唱會，有3個大支持者，永遠都看，每一個演唱會他們都看，今晚他們3個都不到。一個是我媽媽，還有兩個，是Sally（葉蒨文）的Daddy和媽媽，今晚演唱會是特別唱給他們聽」。

林子祥雖然已經75歲，但整場演唱會又唱又跳，唱了37首歌，表演相當精采，他也在台上澄清謠言，指最近有報導稱他入手買新豪宅是子虛烏有的消息，「假news！不要什麼都信」，林子祥演唱結束後受訪，表示媽媽狀態不好，平時都會參加他演唱會，這次選擇在家休息，葉蒨文則說：「我媽媽、爸爸都上了天堂，但我相信他們今天一定也是在場」。