神基投控(3005)與松下就美國專利權訴訟達成和解，雙方並簽署保密條款之和解協議書，由於神基先前已提列全額賠償金額準備，本次和解預計將不會有額外財務業務影響。神基今年前11月營收為30.47億元，年增8.59%，符合公司先前預期今年全年的營收8~12%的年成長；今年7~11月營收合計年增約17%，也符合公司先前預測下半年營收年增在15~23%左右。神基投控今年和明年的資本支出都會維持在8~12億元左右。

神基投控代子公司神基科技及Getac, Inc.公告，其與Panasonic Holdings Corporation就美國專利權訴訟達成和解。神基指出，公司與松下就本訴訟案已達成和解，並簽署具保密條款之和解協議書。

神基投控表示，雙方將履行和解協議書之相關約定，並將依和解協議書約定向美國法院請求撤回進行中之所有相關訴訟程序。本和解協議書之其他和解內容因涉及保密事項予以保密。

針對財務影響，神基投控表示，公司已於今年第2季合併財報依據美國加州中部聯邦地方法院陪審團決議金額提列全額賠償金額準備。同時，神基投控強調，本次和解協議金額及條款均為保密，對本公司及子公司不會有額外財務業務影響。