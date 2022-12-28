為吸引更多人才一起搶攻疫後餐飲復甦商機，樂多多集團董事長林少鈞宣布112年1月1日起，正職人員薪資從原來的30,000元調升至33,200元起跳，調幅達10.7％，加上獎金上看18％。因應展店大量的人力需求，樂多多集團將釋出1,000個以上的職缺，其中包括50個店主管名額，並訂於12月30日起於北中南舉辦大規模的聯合招募。除了拔擢現有的優秀門店同仁，針對因疫情影響到工作生計的餐飲從業人員，樂多多集團強調樂於主動提供舞台讓大家一展抱負。

去年全台因疫情升三級警戒，許多企業共體時艱響應防疫政策，樂多多集團卻逆勢展店，今年一月迄今旗下包括肉多多、狂一鍋與明水然樂（無菜單鐵板燒）等品牌已經開出22家直營門店。隨著疫情趨緩，消費者外用餐的信心指數大增，樂多多集團積極推動與名廚跨界聯名推出新火鍋湯底，不僅帶動商機，10至12月的營業額締造五年來的新高，也在網路上維持高度聲量，同時旗下品牌展店腳步不停，讓同仁有更多的發展與升遷管道。

樂多多集團董事長林少鈞表示，2023年集團目標開出20家直營店，也規劃推出新的餐飲品牌，以及現有品牌門店在外觀與內裝的調整優化，不變的是集團照顧員工與廣攬人才的目標，因此拋出明年調薪的議題，正職人員起薪從30,000元調高至33,200元，希望藉集團的一己之力，加速台灣餐飲業重返往日的榮景。

樂多多集團接下來展店計畫，深耕有發展潛力的地區，不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率，尤其是近一年來在市場上掀起「無菜單鐵板燒」熱潮的明水然樂，112年規劃開出10家店，提供優秀的專業鐵板燒從業人員大展身手的空間。