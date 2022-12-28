退休後擔任球評的帕金斯（Kendrick Perkins），曾在節目中調侃了前隊友伊巴卡（Serge Ibaka）的年齡：「2012年的雷霆是一支年輕球隊，伊巴卡在資料上是21歲，但實際上他已經30歲，因為我們知道某些人是如何謊報年齡的，但聯盟沒有打算正視這個問題。」這也徹底激怒了伊巴卡，他反駁了帕金斯的言論並開酸，「有人靠著批評杜蘭特（Kevin Durant）才獲得這份工作。」

剛果共和國是伊巴卡的祖國，當地混亂的出生記錄過去常被人質疑，帕金斯的言論無疑冒犯了非洲球員，雖然伊巴卡曾對自己的年齡做出回應，但還是被帕金斯拿來老話重談，伊巴卡則在推特回擊前隊友，「你可以批評我打得不好，但無緣無故拿出年齡問題，這對我實在是不尊重，許多非洲人都要忍受這些無端的指控，事實上我從不謊報自己的年紀，沒有在比賽中採取作弊的行為。」

伊巴卡陸續發了好幾條推文，「儘管我非常失望，但卻不為此感到驚訝，因為你在球員時期就常破壞休息室的和諧，並為了利益出賣休息室的秘密，你能獲得球評工作，完全是透過散播有關杜蘭特及韋斯布魯克（Russell Westbrook）的不實謠言及批評。」

When KD had a bad game you criticized him behind his back, and when Russ had a bad game then you criticized him. You were not a locker room leader, and then you continued doing the same in the media. — Serge Ibaka (@sergeibaka) December 26, 2022

名人堂球星穆湯波（Dikembe Mutombo）在NBA打到42歲才退休，過去也曾深陷年齡造假的疑雲，他表示這影響了與女兒的關係，「當人們認為父親是一個騙子的時候，這會讓你在孩子面前看起來很糟糕，他們分辨不清出什麼是玩笑話，之前並沒有困擾我，直到女兒會開始問我這類話題的時候。」