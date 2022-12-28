新竹市長高虹安上任後第1站即前往新竹市警察局，了解各項警政工作。（新竹市警局提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安上任後第1站赴新竹市警察局，了解各項警政工作，表達對治安的重視及對警察局同仁的關心。高虹安也表示，對民眾最關切的治安問題，如詐欺、黑道幫派、街頭暴力等，都要能夠確實掌握及全力查緝，維護治安的平穩。

新竹市警察局長郭士傑向市長高虹安介紹3位分局長，也在會中介紹各科室中心的特性，並報告這幾年來新竹市在治安上亮眼的成績，重大刑案地快速精準破獲，以及各先進設備、裝備與新的工作環境，一切都在如火如荼進展著。

在聽取業務工作報告後，高虹安表示，對警察局治安方面掃黑、緝毒、打詐、肅槍成效、運用科技在交通疏處及執法工作及為民服務的創新作法表達肯定。

高虹安也感謝警察局全體同仁日以繼夜、盡心盡力的付出，讓民眾安心生活，也希望同仁能持續努力，沒有最好，只有更好，並對警察同仁執勤的辛勞表達肯定與慰勉。

她在意見交流會中表示，將致力提升同仁對警察這份神聖職業的尊嚴與光榮感，也希望接下來能針對黑幫問題，春節期間的治安策略，拿出亮眼的成績。

高虹安也強調，針對對民眾最關切的治安問題，如詐欺、黑道幫派、街頭暴力等，都要能夠確實掌握及全力查緝，維護治安的平穩。對交通問題要妥善規畫並運用民力，發揮各項勤務效能，對於CCTV錄影監視及車牌辨識系統的影像分析及相關數據運用要持續優化精進，以全方位掌握治安狀況並提升偵查能量。

另，也關心警局同仁應勤裝設備及執勤安全防護需求，市府會做警察局的後盾，全力支持給予員警最佳的保護與保障。最後，高虹安也勉勵警察同仁以「誠懇務實」的態度，做好警政工作，全力以赴，提供民眾「安全、安暢、安心」的生活環境，共同努力讓新竹安心。