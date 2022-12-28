2022年即將結束，塔羅牌專家艾菲爾老師在臉書專欄指出，本周將有2個重要星象，其中一個影響許多人的就是今年水星的最後一場逆行，這波水星逆行從明日（29日）起將持續至明年1月19日，並且艾菲爾分享1張圖，分析 9星座受災狀況，其中只有3個星座能夠倖免。

艾菲爾提到，這波水逆直接首當其衝的3個星座，分別是摩羯座、雙子座和處女座，次要衝擊星座則包括獅子座、巨蟹座、天秤座、水瓶座、金牛座及牡羊座，至於得以免災的星座，僅有天蠍座、射手座和雙魚座。

艾菲爾說，本次次要衝擊的星座各自都將有噩耗發生，天秤座將會有家庭的煩惱，水瓶座會有睡眠障礙，金牛座為持續漏財，牡羊座會想提前離職，獅子座容易進出醫院，另外巨蟹座則是夫妻之間亦發生口角，艾菲爾提醒可能會感覺到好事多磨、一籌莫展或是交通破財。

艾菲爾提醒，這次直接衝擊的星座為摩羯座、雙子座、處女座，其中摩羯座將會感覺到自討苦吃，做事情時需多思考以免惹禍上身，接著雙子座投資將會虧損，下單前需多三思，才能把風險降到最低，處女座則是舊愛糾纏，需好好溝通釐清。