台版柬埔寨案，士林地檢署27日偵結起訴，主嫌「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等2人移審，被告27人將從看守所解送法院，士林地院28日收案後，分「矚重訴」案件，28名法官將人工抽籤決定承審法官。而「蝦董」涂世泓、「木法沙」蔡博臣等人被安排在第一批解送，法院預計下午開庭，並由同庭法官等人同時召開接押庭，縮短移審的時間。

針對27名遭羈押的被告，因人數眾多，檢方囑託新北市刑警大隊協助解送，傅女、陳男因涉犯私行拘禁致死罪遭求處無期徒刑，涂男、蔡男求刑30年，鄭男等5人求刑25年、張男等3人求刑20年，其餘共犯求處重刑等，全部遭羈押禁見，而首謀「藍道」仍在逃。檢方表示，實務上法官審酌羈押條件，會考量是否有共犯在逃，此案首謀仍不知下落，萬一交保恐有串證可能，裁定全部羈押的可能性極高。

起訴指出，傅女等人分工細膩，涉嫌在10月中假借求職凌虐61名被害人，同時利用被害人帳戶進行詐騙，短短1個月，有246人被騙，詐騙金額3億9667萬多元，涉犯私行拘禁致死、遺棄屍體、加重強盜、組織犯罪等罪。